Kahramanmaraş’ta Kızıleniş Göleti kendine hayran bırakıyor

Türkoğlu ilçesinde doğası ile görülmeye değer bir yer olan Kızıleniş Göleti dogaseverlerin uğrak mekanı haline geldi. Doğası ve havası ile harika bir yer olduğunu söyleyen fotoğrafçılar," Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyen vatandaşlar mutlaka buraya gelip buradaki güzelliği görmeliler. Kızıleniş Göleti manzarası ile görsel şölen sunuyor. Burada harika manzaralar var" ifadesini kullandılar.