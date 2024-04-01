Nurhak’ta partilerin oy dağılımı belli oldu

Nurhak ilçesinde seçim yarışını Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye Başkan adayı ve mevcut başkan İlhami Bozan kazandı.

Nurhak’ta, Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde 35 sandık kuruldu. Kayıtlı 9 bin 342 seçmenin 7 bin 94’ü sandığa gitti. Kullanılan oyların ise 6 bin 796’sı geçerli sayıldı. 298 oy ise geçersiz olarak kabul edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Nurhak Belediye Başkanı ve başkan adayı İlhami Bozan, 3 bin 654 oy alarak ipi göğüsleyen isim oldu. Cumhur İttifakı adayı İsmet Göksu 1655 oy alırken DEVA Partisi’nin adayı Hüseyin Tank’a da 1016 oy çıktı. Yeniden Refah Partisi adayı Mehmet Kurt 387, Zafer Partisi adayı Mehmet Akçiçek 31, İYİ Parti adayı Selin Doğan 26 ve HÜDA-PAR adayı Akif Bertiz de 9 oy aldı.