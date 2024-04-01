CarrefourSA Mini Elbistan Şubesi törenle açıldı

Türkiye’de perakende sektörünün öncü kuruluşlarından CarrefourSA Mini Elbistan Şubesi, törenle hizmete açıldı.

Güneşli Mahallesi Şeker Sokak’ta ilk defa tüketiciyle buluşan CarrefourSA Mini Elbistan Şubesi CarrefourSA ürünleri ile taze gıda ürünlerinin yanı sıra markalı ve günlük tüketime yönelik binlerce ürün yer alıyor.

CarrefourSA, yeni market konsepti olan CarrefourSA Mini’yi Elbistan’da hayata geçirdi. İşletmeciliğini Hanifi Yılmaz’ın yaptığı CarrefourSA Mini Elbistan Şubesi, “Doğrusu CarrefourSA’da” anlayışıyla doğru kalitede ve doğru fiyatla Elbistanlılara hizmet verecek.

Malatya Caddesi arkası Nurhak köy garajları civarındaki CarrefourSA Mini Elbistan Şubesi’nin açılışı, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Marketin açılış kurdelesi duanın ardından kesildi. Davetliler, daha sonra marketteki ürünleri inceledi.

İşletmeci Hanifi Yılmaz, ülke genelinde 1000’den fazla marketi olan CarrefourSA gibi bir markayı Elbistan’a kazandırmaktan dolayı büyük sevinç duyduklarını söyledi.

Genç işletmeci Yılmaz, “CarrefourSA Mini Elbistan Şubemiz, yaş sebze – meyveden bakliyata, şarküteri ürünlerinden balık ve deniz mahsullerine, kişisel bakım ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar binlerce güvenilir ve kaliteli ürünü bünyesinde barındırıyor. CarrefourSA olarak doğru ürünü ve doğru hizmeti müşterilerimize sunmak önemli önceliğimiz olacak. Açılışımız dolayısıyla da birçok üründe özel indirimleri fiyatlarımıza yansıttık. ‘Doğrusu CarrefourSA’da’ diyerek bizleri tercih edecek tüm hemşerilerimize şimdiden teşekkür ediyoruz. CarrefourSA’nın ülke genelinde sunduğu indirim ve fırsat kampanyalarını da şubemizde bulabilirler” ifadelerini kullandı.

Hanifi Yılmaz, açılışta kendilerini yalnız bırakmayan bütün konuklarına da şükranlarını sundu.