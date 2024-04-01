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AK Parti, Kahramanmaraş genelinde kan kaybetti

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AK Parti, 2024 yılı Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde, bir önceki seçime göre Cumhur İttifakı’yla birlikte 7 ilçe belediyesi birden kaybetti. Kahra...

AK Parti, Kahramanmaraş genelinde kan kaybetti mask
AK Parti, Kahramanmaraş genelinde kan kaybetti
AK Parti, Kahramanmaraş genelinde kan kaybetti
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AK Parti, 2024 yılı Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde, bir önceki seçime göre Cumhur İttifakı’yla birlikte 7 ilçe belediyesi birden kaybetti.

Kahramanmaraş genelindeki seçim sonuçları belli oldu. İl genelinde toplam 783 bin 19 seçmen için 2 bin 653 sandık kuruldu. Seçmenlerin 621 bin 14’ü sandık başına gitti. Seçimlere katılım oranı ise yüzde 79,31 olarak gerçekleşti.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Kahramanmaraş’ın 11 ilçesinin 7’sinde değişiklik oldu. 2019 seçimlerinde Cağlayancerit ilçesindeki Cumhur İttifakı adayı ile birlikte 10 ilçe belediyesini kazanan AK Parti, 5 yıl sonra adeta hüsrana uğradı. AK Parti 6 ve MHP’nin kazandığı 1 belediye el değiştirmiş oldu.

AK Parti, en büyük kaybı ise merkez ilçelerden Dulkadiroğlu ile Elbistan’da yaşadı. Elbistan’da 47 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi ipi göğüslerken Dulkadiroğlu ilçesinde ise Yeniden Refah Partisi’nin adayı seçimleri kazandı. Göksun’la Türkoğlu ilçelerinde de Yeniden Refah Partisi’nin adayları seçimin kazananı oldu. Yeniden Refah Partisi böylece il genelinde 3 ilçenin yönetimini almış oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi ise, Kahramanmaraş’taki belediye sayısını 3’e çıkardı. CHP’nin kalesi konumundaki Nurhak’ta sonuçlar değişmezken Ekinözü’nde de yönetim AK Parti’den CHP’ye geçti.

Bu sonuçlara göre AK Parti, Onikişubat, Afşin ve Andırın ilçelerinde ipi göğüsleyebildi.

01 Nis 2024 - 13:52 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Sami Yıldız

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