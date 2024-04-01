Kahramanmaraş’ta yeni şairler yetiştiriliyor

Onikişubat ilçesi Akedaş İlkokulu’nda 10 farklı ilden 11 ortaklı bir e-twinning projesi yürütüyor. Proje kapsamında her on beş günde bir proje ortaklarınca belirlenen şairlere ait şiirler öğrenciler tarafından seslendiriliyor ve sosyal medya üzerinden beğeniye sunuluyor.

Başarılı performans gösteren öğrenciler ödüllendiriliyor. Bu sayede öğrencilerin şiire ve edebiyata ilgileri arttırılmış, ülkemizin şairlerini tanımaları sağlanmış ve etkinlikler sayesinde velilerin okulla iş birliği de arttırılmış oluyor.

Proje süresince performans gösteren tüm öğrencilere ayrıca başarı belgeleri de sunuluyor. Projenin mayıs ayında yapılacak son döneminde öğrenciler kendi şiirlerini seslendirecekler. Ayrıca velilerle birlikte geniş katılımlı bir şiir dinletisi planlanıyor. Proje “Avrupa Okul Ağı (ESEP)” etkinlikleri kapsamında yürütülüyor ve herhangi bir maddi kaynak ya da destek kullanılmadan, tamamen okulların öz kaynaklarıyla yürütülüyor.