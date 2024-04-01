01 Nis 2024 - 12:27- Politika G:

Didim’in ilk kadın belediye başkanı oldu

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31 Mart yerel seçimlerinde CHP’den Didim Belediye Başkan adayı olan Hatice Gençay, seçimi açık farkla kazandı. CHP’li Gençay, kesin olmayan sonuçlara göre 26 bin 446 oyla Didim Belediyesinin ilk kadın belediye başkanı olarak tarihe geçti.

Didim’in ilk kadın belediye başkanı oldu mask
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31 Mart yerel seçimleri kapsamında Didim’de kazanan CHP oldu. 2004 yılından bu yanan Didim belediyesini CHP yönetirken, 2024 yılında CHP’nin Didim Belediye Başkan adayı olan Hatice Gençay, CHP bayrağını Didim Belediyesinden dalgalandırmaya devam etti. Resmi olmayan sonuçlara göre; ilçede kurulan 229 sandıkta 76 bin 263 seçmenin oy kullanması beklenirken, 53 bin 817 seçmen sandığa gitti. Sandığa katılımın düşük olduğu görülürken 53 bin 817 seçmenden 51 bin 770 oy geçerli kabul edildi. CHP’den Didim Belediye Başkan adayı gösterilen Hatice Gençay 26 bin 446 oy alarak seçimi kazanırken, Cumhur ittifakı olarak AK Parti’den aday gösterilen Kadri Kabak ise 17 bin 029 oy aldı. CHP adayı Gençay, yüzde 51,08 oy alırken, AK Parti’nin adayı ise yüzde 32,89 oy aldı.

01 Nis 2024 - 12:27 İHA Aydin- Politika

Mahreç  İha

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