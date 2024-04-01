Büyükşehir adaylarının Elbistan’daki oy dağılımı netleşti

Elbistan’da, Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarının oy sayıları netlik kazandı.

Elbistan İlçe Seçim Kurulu’ndan alınan ilk verilere göre, kayıtlı 92 bin 16 seçmenin 66 bin 101’i sandığa gitti. Kullanılan bu oyların 61 bin 278’i geçerli sayıldı. 4 bin 823 oy ise geçersiz sayıldı. Seçime katılım oranı ise yüzde 72 oldu.

Henüz kesinleşmeyen sonuçlara göre, AK Parti adayı Fırat Görgel 26 bin 33 oy aldı. Görgel’i Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayı Mukaddes Zeynep Arıkan 21 bin 439 oyla takip etti. Yeniden Refah Partisi adayı Muhammed Aydoğar, 8 bin 687 oyla Elbistan’da en çok oy alan adaylardan biri oldu. Elbistan’da 1407 seçmen de tercihini İYİ Parti adayı Mesut Dedeoğlu’ndan yana kullandı.

Diğer partilerin adaylarının oy sayıları ise şu şekilde: “Memleket Partisi Cuma Akpınar 173, Demokratik Sol Parti Ahmet Arslan 246, DEM Parti Ali Ardıç 297, Türkiye Komünist Partisi Eren Ladikli 39, Zafer Partisi Gökhan Canlı 902, Halkın Kurtuluş Partisi Dilaver Oluncak 44, Türkiye Komünist Hareketi Tilbe Su Aslanpay 13, Bağımsız Türkiye Partisi Ali Türk 529, Yeni Türkiye Partisi Hava Çiçek 75, HÜDA-PAR Adem Kılınç 174, Hak ve Özgürlükler Partisi Arif Sevinç 32, Adalet Birlik Partisi Ömer Kaya 63, Demokrat Parti Ahmet Gebel 47, Millet Partisi Mehmet Çetiner 50, Milli Yol Partisi Ramazan Dağcı 177, Demokrasi ve Atılım Partisi Taner Barışık 329 ve Vatan Partisi Mustafa Osman Sarıtaş 96.”

Bağımsız büyükşehir adayları ise toplamda 426 oy aldı. Bağımsızların aldıkları oy sayısı da şu şekilde oldu: “Nuri Avgın 59, Nusret Güloğlu 147, Erhan Ersavaş 38, Ali Akkurt 46, Ömer Solak 41 ve Mehmet Kaya 95.”