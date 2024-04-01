Elbistan Belediyesi Meclis Üyeleri belli oldu

31 Mart’ta yapılan ve Cumhuriyet Halk Partisi adayı Erkan Gürbüz’ün ipi göğüslediği Elbistan Belediye Başkanlığı seçimlerinde; belediye meclis üyeliği için 62 bin 104 oy kullanıldı. Elbistan Seçim Kurulu, partilerin aldığı oy sayısına göre Elbistan Belediye Meclis Üyeliği sıralamasını belirledi. Buna göre; Cumhuriyet Halk Partisi’nin Elbistan Belediye Meclisi’ndeki üye sayısı 17 oldu. AK Parti ise mecliste 13 sandalye kazandı. Yeniden Refah Partisi’nin belediye meclis üyesi sayısı ise 1 oldu.

Oy dağılımına göre, Elbistan Belediye Meclisi’nde 5 yıl süreyle görev yapacak isimler ve partileri şu şekilde sıralandı:

“Cumhuriyet Halk Partisi (CHP): Naci Göçmen, Musa Toraman, Emre Gören, Bünyamin Güneş Cerit, Gülabi Eren, Ramazan Taşdemir, Mulla Kahraman, Hakan Demirel, Mehmet Pamuk, Ünal Yıldırım, Aziz Bingöl, Ali İbrahim Şahin, Özcan Yıldız, Adem Gündüz, Ramazan Yıldız, Ahmet Köker ve Doğan Can Doğan.”

“AK Parti: Mücahit Doğan, Fevzi Ergin (MHP), Tolgahan Bölükbaşı (BBP), Cemil Bölükbaşı (MHP), Erdal Kıraç, Yusuf Kılınç (MHP), Sedat Tontuş, Hamit Şakalar, Mustafa Öncel (MHP), Aydın Gül, Hakan Yinanç (MHP), Emre Sarıoğlan ve Ali İhsan Yıldırım.”

“Yeniden Refah Partisi: Habip Pekdemir.”