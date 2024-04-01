Elbistan’da adayların aldıkları oylar belli oldu

Elbistan’da, Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde siyasi parti ve bağımsız belediye başkan adaylarının aldıkları oylar belli oldu.

Elbistan İlçe Seçim Kurulu’ndan alınan ilk verilere göre, kayıtlı 92 bin 16 seçmenin 66 bini sandığa gitti. Kullanılan bu oyların 62 bin 104’ü geçerli sayıldı. 3 bin 896 oy ise geçersiz olarak sayıldı. Seçime katılım oranı ise yüzde 71,8 oldu.

Henüz kesinleşmeyen sonuçlara göre, Elbistan Belediye Başkanlığı seçimlerini Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Erkan Gürbüz kazandı. Erkan Gürbüz’ün partisi CHP 23 bin 83 oy aldı. AK Parti Belediye Başkan adayı Murat Mercan ise 21 bin 578 oy aldı. Seçimde 3.sırayı ise bağımsız aday Musa Demir aldı. Elbistan seçmeninin 6 bin 970’i tercihini Demir’den yana kullandı. Yeniden Refah Partisi Belediye Başkan adayı Eyyup Ceran’ın oyu ise 6 bin 234 oldu. İYİ Parti adayı Mustafa Bölükbaşı 999, Bağımsız Türkiye Partisi adayı Durdu Mehmet Yüksek 741, Saadet Partisi adayı Şaban Özgişi 562, Zafer Partisi adayı Hatice Kahraman 417, HÜDA-PAR adayı Cuma Türkan 261, DEVA Partisi adayı Muhammed Şahin 256, Milli Yol Partisi adayı Ali Alagöz 237, DEM Parti adayı Dilan Çetin 221, bağımsız aday Salih Horuz 210, Memleket Partisi adayı Nursel Pekcan 186, HKP adayı Mehmet Uğur 80 ve TİP adayı Erol Kal da 69 oy aldı.