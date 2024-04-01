Nurhak, CHP ile devam dedi

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı İlhami Bozan kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, İlhami Bozan 3 bin 158, MHP adayı İsmet Göksu bin 237 oy aldı. (Açılan sandık oranı: % 88,57 )

-Bozan'ın özgeçmişi-

İhami Bozan, 1980 yılında Nurhak’ta doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Nurhak’ta tamamladı ve İnönü Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nü kazandı.

Üniversite hayatına Malatya’da başlayan İlhami Bozan, İstanbul’a öğretmen olarak atandı.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu’nu ve Anadolu Üniversitesi (A.Ö) Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü de bitiren İlhami Bozan, son olarak Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim, Yönetim ve Denetim alanında tezsiz yüksek lisans yaptı.

İlhami Bozan, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Kahramanmaraş Nurhak Belediye Başkan adayı oldu ve seçimi kazanarak Nurhak Belediye Başkanı olarak göreve başladı.