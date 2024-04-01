01 Nis 2024 - 00:50- Güncel G:

Cumhuriyet Halk Partisi, 47 yıl sonra Elbistan'da tarih yazdı

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Elbistan’da, resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazanan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 47 yıl sonra tarih yazdı.

Cumhuriyet Halk Partisi, 47 yıl sonra Elbistan'da tarih yazdı mask
Cumhuriyet Halk Partisi, 47 yıl sonra Elbistan'da tarih yazdı
Cumhuriyet Halk Partisi, 47 yıl sonra Elbistan'da tarih yazdı
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Seçim zaferini ilan eden CHP Elbistan Belediye Başkan adayı Erkan Gürbüz, Elbistan halkının, kaderini değiştirmeye karar verdiğini belirterek, “Elbistan, yeni bir hizmet iklimi ve siyasi anlayışa bayrak açtı” dedi.

Elbistan Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Erkan Gürbüz’ü tebrik eden CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ise, sonuçların Elbistan’da yeni bir sayfa açtığını söyleyerek, “Kazanan Elbistan oldu. Bir şey değişti, her şey değişti. Martın sonu baharla geldi Elbistan’a” şeklinde konuştu.

Elbistan’da 2’si bağımsız 14 belediye başkan adayının yarıştığı mahalli idareler genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 07.00 itibariyle başladı. 92 bin 16 seçmen için 1’i seyyar olmak üzere 325 sandık kuruldu. Elbistan’ın ilçe olduğu 1871 yılından sonraki en fazla adayın yarıştığı seçim olarak tarihe geçti. Seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için kullandı.

Oy kullanma işlemi ise, saat 16.00’da sona erdi. Oyların sayılmasının ardından ilk resmi ve gayri resmi sonuçlar gelmeye başladı. Seçimler, AK Parti adayı Murat Mercan ile CHP adayı Erkan Gürbüz arasında geçti. Yeniden Refah Partisi ve bağımsız aday Musa Demir de onları takip etti.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyet Halk Partisi seçim zaferini ilan etti. Bu zafer, Cumhuriyet Halk Partisi’nin, Elbistan’da 1977 yılından sonra ilk kez belediye başkanlığını kazanması anlamını taşıyor.

47 yıl sonra gelen zaferi kutlamak isteyenler, Erkan Gürbüz’ün Malatya Caddesi’ndeki seçim ofisinin önüne akın etti. Mahşeri kalabalık, halaylar ve türküler eşliğinde zafer kutlaması yaptı. Havai fişekler gökyüzünü aydınlatırken seçmenler birbirlerine sarılarak sevinç gösterisinde bulundu.

Burada toplanan halka hitap eden ilk isim Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz oldu.

Gürbüz, “Elbistan için umut her zaman var dedik ve yolculuğumuz asıl şimdi başladı. Bizlere verilen bu emaneti, bu payitaht şehri her alanda hak ettiği yere ulaştırmanın gayesinde olacağız. Hangi partiden olursa olsun bizlere gönüllerini açan tüm Elbistan’ı kucaklayıp el ele, omuz omuza şehrimize hizmetkar olacağız” dedi.

Seçimin kaybedeni olmadığını vurgulayan Gürbüz, “Bu seçimin bir kaybedeni yoktur. Elbistan’da hangi adaya oy verirse versin hepsi de bizim başımızın tacıdır. Elbistan, yeni bir siyasi iklim ve anlayışa bayrak açmıştır. Herkes bilsin ki; Elbistan emin ellerdedir. Bu başarıda en büyük pay sahibi de Elbistan halkının ta kendisidir. Bizlere bu sevinci yaşatan tüm hemşerilerimize, CHP’den ve diğer partilerden gönüllerinde yer veren herkese, bizimle birlikte seçim çalışmasına katılan isimsiz kahramanlara sonsuz şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ise, Elbistan’ın tarihi bir ana tanıklık ettiğinin altını çizdi.

Öztunç, “Elbistan’daki tüm CHP’lilere, MHP’lilere, vicdanlı AK Partililere sonsuz teşekkürümü sunuyorum. Bize gönül veren, Elbistan’ın evlatlarına sahip çıkan tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Elbistan’da seçimlerle ilgili resmi sonuçların bugün açıklanması bekleniyor.

01 Nis 2024 - 00:50 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hakan Ceran

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