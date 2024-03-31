31 Mar 2024 - 23:47- Politika G:

CHP Genel Başkanı Özel’den seçim sonrası ilk açıklama: "Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşları olarak birlik ve beraberlik istiyoruz"

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, “31 Mart öncesi yaşananlar ne kadar çiğ, adaletsiz, ötekileştirici olursa olsun biz Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşları olarak birlik ve beraberlik istiyoruz” dedi.

CHP Genel Başkanı Özel’den seçim sonrası ilk açıklama: "Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşları olarak birlik ve beraberlik istiyoruz" mask
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin tamamlanmasının ardından genel merkeze gelerek seçim sonuçlarına ilişkin basın açıklaması yaptı. CHP’nin önemli bir başarı elde ettiğini söyleyen Özel, bu başarının aynı zamanda büyük bir sorumluluk getirdiğinin de farkında olduklarını belirtti.

“Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşları olarak birlik ve beraberlik istiyoruz”

Vatandaşların bir seçim yaptığını ve bu seçimde oylarını CHP’den yana kullanarak değişim istediklerini söyleyen Özel, “Cumhuriyet Halk Partisi ve milletimizle kurduğumuz Türkiye ittifakı tarihi bir sonuç elde etmiştir. Milletimiz sadece yerel yöneticilerin kim olacağına karar vermemiş, ülkemizin ve belediyelerin nasıl yönetilmesi ve yönetilmemesi gerektiğine dair de önemli bir mesaj ve karar vermiştir. Milletimiz ekmeğini küçültenlere, demokrasiyi ezenlere, hukuk devletini çökertenlere açık bir mesaj vermiştir. Yok sayılanlar bugün ülkeyi yönetenlere açık bir mesaj vermiştir. Bu mesaj, benim bizim okumamızla şöyledir: Biz ülkemizin hukuk devleti olarak kalmasını, kaybedilen hukuk devleti faslının geri gelmesini istiyoruz. Biz ülkemizde her türlü ayrımcılığa karşı çıkıyoruz, biz bütün renklerimizle Türkiye Cumhuriyeti’yiz. 31 Mart öncesi yaşananlar ne kadar çiğ, adaletsiz, ötekileştirici olursa olsun biz Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşları olarak birlik ve beraberlik istiyoruz” dedi.

"Cumhuriyet Halk Partisi artık tüm Demokratların partisidir”

CHP’nin sadece CHP’lilere ait olmadığını söyleyen Özel, “Bu seçimlerinde hiçbir siyasi partiyle ittifak kurulmadığı halde Cumhuriyet Halk Partisi’nin gücü ve seçmenin vicdanının sandıkta kurduğu Türkiye İttifakı 2019 başarısını daha da büyütmüştür. Bu sonuçları bizleri rehavete sevk edecek bir galibiyet olarak asla değil, seçmenin bize açtığı bir kredi olarak gördüğümüzü ifade etmek isterim. Tüm seçmen gruplarından gelen Türkiye siyasetinin akışını esastan değiştiren bu desteğin partimize büyük bir sorumluluk yüklediğinin farkındayız. Cumhuriyet Halk Partisi artık tüm demokratların partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi sosyal demokratların partisidir ama aynı zamanda milliyetçi demokratların, muhafazakar demokratların, Kürt demokratların aynı anda birlikte oy verebildikleri bir partidir. Bunu bu seçmenleri Cumhuriyet Halk Partili yaptık olarak okumuyoruz. Bu seçmenlerin bize verdikleri bir kredi bize verdikleri bir görev olarak addediyor bu emaneti alıyor ve başımızın üstüne koyuyoruz” ifadelerini kullandı.

CHP’li vatandaşlara aşırı sevinç gösterisinde bulunmamaları yönünde uyarıda bulunan Özel, “Ben bütün Cumhuriyet Halk Partililerden köylerde davul çalmaktan tutun havai fişek atmaya, gürültü yapmaya, gürültülü konvoylarla diğer siyasi partilerin, adayların evin önünden geçilmesine. Bugüne kadar bize de yapıldıysa tamamını unutmalarını, sevinçlerini mümkün olan en sessiz şekilde yaşamalarını ve özellikle silahlardan, patlayıcılardan, havai fişeklerden uzak durmalarını partinin Genel Başkanı olarak özel olarak rica ediyorum” diye konuştu.

31 Mar 2024 - 23:47 İHA Ankara- Politika

Mahreç  İha

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