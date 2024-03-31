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Ekinözü'nde seçim yarışını CHP'li Harun Vicdan kazandı

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Ekinözü ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre seçim yarışını Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye Başkan adayı Harun Vicdan kazandı. Ekinözü ilçesi...

Ekinözü'nde seçim yarışını CHP'li Harun Vicdan kazandı mask
Ekinözü'nde seçim yarışını CHP'li Harun Vicdan kazandı
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Ekinözü ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre seçim yarışını Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye Başkan adayı Harun Vicdan kazandı.

Ekinözü ilçesinde gayri resmi seçim sonuçları belli oldu. 8 bin 33 seçmenin bulunduğu ilçede 9 partinin adayı yarıştı. Ekinözü ilçesinde “İYİ Parti Bilal Kaplan, Büyük Birlik Partisi Rahmi Toraman, Yeniden Refah Partisi Muhammet Arıcı, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Elmast Tolmaç, Bağımsız Türkiye Partisi Mehmet Çenber, Cumhuriyet Halk Partisi Harun Vicdan, Hür Dava Partisi İlyas Kaçar, Milli Yol Partisi Recep Demirci ve Milliyetçi Hareket Partisi Harun Şahin” seçmenin karşısına çıktı. 

İlçede oy sayımının tamamlanmasıyla birlikte ilk sonuçlar da geldi. Resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri CHP adayı Harun Vicdan kazandı. 

Ekinözü'nün yeni Belediye Başkanı olan Harun Vicdan, seçim zaferini, "Siyaset bitti, şimdi hizmet vakti" cümlesiyle özetledi. 

Vicdan, "Teşekkürler Ekinözü'm. Şahsımı Ekinözü Belediye Başkanlığına layık gören halkımıza gönülden teşekkür ediyorum. Şahsıma oy veren vermeyen tüm Hemşerilerimize Teşekkürler siyaset bitti. Şimdi Ekinözü'ne hizmet vakti, şimdi bir ve beraber olma vakti, yapılacak hizmetler ile gönüllere girme vakti" dedi. 

31 Mar 2024 - 23:26 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

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