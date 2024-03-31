31 Mar 2024 - 22:59- Sağlık G:

Depremzedelerin aylardır aşamadığı travma; uyku bozukluğu

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Asrın felaketi sonrası deprem bölgesinde afetzede vatandaşlarda sıklıkla görülen uyku bozukluğuna karşı Psikolog Cansu Güler Aksoy, vatandaşlara sadece uykunuz geldiğinde ’yatağa girin’ diyerek tavsiyede bulundu.

Depremzedelerin aylardır aşamadığı travma; uyku bozukluğu
Depremzedelerin aylardır aşamadığı travma; uyku bozukluğu
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay’da yaşanmış ve 25 bine yakın insan vefat etmişti. Asrın felaketi sonrası afet bölgesinde binlerce insanın hayatı olumsuz etkilenmişti. Depremi yaşayan vatandaşlar, yaşadıkları acı ve üzüntüden dolayı psikolojik sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Bu sorunlarla başa çıkmak isteyen afetzedeler, bölgede hizmet veren psikologlardan destek alıyorlar. Psikolog Cansu Güler Aksoy, afetzede vatandaşlara dağınık ve parça parça uyumamaları gerektiklerini belirterek, uyku geldiğinde yatağa girilmesi gerektiğini söyledi.

“Deprem sonrası en çok görülen rahatsızlık uykuda yaşanan bozukluklardır”

Asrın felaketi sonrası insanların yeniden deprem olacağı psikolojisiyle yaşadıklarını ve bu yüzden uyku bozuklukları yaşadıklarını belirten Psikolog Aksoy, “Çaresizlikle dolu bir gündü. Deprem sonrası başvurulan en çok şikayetlerden biri de uykuda yaşanan bozukluklardır. Deprem gece yaşandığı için sanki aynı depremi tekrardan yaşayacakmışız gibi aynı yoğun kaygıyla hayatına devam etmeye çalışıyor. Bu durum kişinin uyku kalitesini bozduğu gibi günlük hayatını da kötü etkiliyor. Bu durum için en büyük önerimiz bunlarla baş etme konusunda sorunlar yaşıyorsa uzman doktorlardan destek alınmalıdır” dedi.

“Sadece uykunuz geldiğinde yatağa girin”

Dağınık ve parça parça uyumanın uyku kalitesini bozduğunu söyleyen Psikolog Aksoy, “Bu sorunları uzman doktorlar dışında çözmek için birçok yöntem var. Mutlaka kendinize uyku rutinleri oluşturmalısınız. Gece yapabileceğiz duş ve fiziksel aktiviteler gibi uykunuz gelmeden hiçbir şekilde yatağa girmemenizi öneriyorum. Örneğin yatağa girdiniz ve yarım saat sonra uykunuz kaçtı. Yataktan çıkıp bir kitap okuyabilirsiniz. Erken işiniz olmasa dahi yatağınızdan erken kalkın ve gün içinde uyumamaya özen gösterin. Gün içinde yapacağınız tempo çok önemli. Bunları deneyebilirsiniz. Beyin aslında kendini şartlıyor. Uyku, yatağa girildiğinde olabilecek bir şey. Dağınık ve parça parça uyumak, uyku kalitesini bozan bir yöntemdir. Sadece uykunuz geldiğinde yatağa girin” şeklinde konuştu.

“Depremi yaşayan herkes geceleri uyuyamıyor ve uyku problemi yaşıyoruz”

6 Şubat gecesi yaşadıklarının ardından uyumakta zorluk çektiğini dile getiren Medine Alkan, “Eşim uyandırdı, deprem şiddetini artırdı. Çocuklarımıza kimse yerinden kalkmasın dedim. Uykuya daldığımda çok uyanıyoruz. Ses çok korkutuyor. Herhangi bir sese çok duyarlıyız. Depremi yaşayan herkes geceleri uyuyamıyor. Uyku problemi yaşıyoruz. Deprem gecesi uykudan uyandığımız için aynı şeyleri yaşayacağımız hissi hiç geçmiyor. Uzun yıllarda geçse bu hissin değişeceğini zannetmiyorum” ifadelerini kullandı.

31 Mar 2024 - 22:59 İHA Hatay- Sağlık

Mahreç  İha

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