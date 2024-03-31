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İBB Başkanı İmamoğlu: "Şu an görmüş olduğumuz fotoğraf, bizi ziyadesiyle memnun etmekte”

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Şu an görmüş olduğumuz fotoğraf, bizi ziyadesiyle memnun etmekte. Ancak hiçbir seçim bitmeden sonuçlanmaz. Dolayısıyla şu anda oy tasnif işlemleri devam ediyor” dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu: "Şu an görmüş olduğumuz fotoğraf, bizi ziyadesiyle memnun etmekte” mask
İBB Başkanı İmamoğlu: "Şu an görmüş olduğumuz fotoğraf, bizi ziyadesiyle memnun etmekte”
İBB Başkanı İmamoğlu: "Şu an görmüş olduğumuz fotoğraf, bizi ziyadesiyle memnun etmekte”
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri verileri hakkında CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda açıklamalarda bulundu.

“Şu an görmüş olduğumuz fotoğraf, bizi ziyadesiyle memnun etmekte”

İmamoğlu açıklamasında vatandaşları ve basın mensuplarını bilgilendirme ihtiyacı hissettiğini söyleyerek, “Şu an itibariyle yüzde 40’a doğru giden bir oranda veriye sahibiz. Elde ettiğimiz veriler doğrultusunda, şunu söyleyebilirim ki vatandaşımızın teveccühü, bize olan inancı karşılığını göstermiş durumda. Çok güçlü bir ekibimiz var. Çok ciddi bir veri akış sistemimiz var. Şu an görmüş olduğumuz fotoğraf, bizi ziyadesiyle memnun etmekte. Ancak hiçbir seçim bitmeden sonuçlanmaz. Dolayısıyla şu anda oy tasnif işlemleri devam ediyor. Tabii ki öncelikli olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi oyları tasnif ediliyor dolayısıyla bu noktada ilk etapta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı oylarını biliyoruz ve onun üzerinden konuşabiliyoruz. Ancak bizim için en az Büyükşehir Belediye Başkanlığı verisi kadar önemli iki doküman daha var. Bunlardan bir tanesi İlçe Belediye Başkanlığı verisi, bir diğeri de İlçe Meclis Üyeliği verisi. Dolayısıyla bu her iki tutanak da bizim bu seçimde elde etmek istediğimiz verilerin bütüncül sonucunu oluşturmakta” dedi.

"Sonuçların şehrimize ve ilçelerimize bütün ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını dilerim”

Vatandaşlara yürekten teşekkür ettiğini belirten İmamoğlu, "Bütün sorular cevap bulduğunda biz o zaman daha net, daha rahat açıklama yapıyor olacağız. Ben sürece göre yine kıymetli İl Başkanım Özgür Çelik ile birlikte sizlerin huzuruna geleceğim ve açıklama yapabileceğiz. Şimdiden ifade edeyim ki sonuçların her şeyden önce şehrimize ve ilçelerimize bütün ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.

31 Mar 2024 - 22:49 İHA İstanbul- Politika

Mahreç  İha

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