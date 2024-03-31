Göksun belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, Yeniden Refah adayı Selim Cüce kazandı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde belediye başkanlığını Yeniden Refah adayı Selim Cüce kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Selim Cüce 14 bin 131, AK Parti adayı Hüseyin Coşkun Aydın 9 bin 753 oy aldı. (Açılan sandık oranı: % 89,93 )

-Cüce'nin özgeçmişi-

Kahramanmaraş'ta 1955 yılında doğan Cüce, Göksun Ortaokulu mezunudur.

Asıl mesleği kuyumculuk olan Cüce, aynı zamanda çiftçidir ve 24 yıl Göksun Ziraat Odası Başkanlığı görevini yürütmüştür.

Yeniden Refah Partisi'nden Göksun Belediye Başkanlığı için bu görevinden istifa eden Cüce, 10 yıl Türk Kızılay Göksun İlçe başkanlığı görevi yaptı.

Cüce, evli ve 5 çocuk babasıdır.