- Politika

Kesin olmayan sonuçlara göre Türkiye’nin en geç belediye başkanı Karabük’ten

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AK Parti’den Türkiye’nin en genç belediye başkan adayı olan 36 yaşındaki Özkan Çetinkaya, kesin olmayan sonuçlara göre Karabük Belediye Başkanı oldu.

Kesin olmayan sonuçlara göre Türkiye’nin en geç belediye başkanı Karabük’ten mask
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AK Parti Karabük Belediye Başkanı Adayı Özkan Çetinkaya, kesin olmayan seçim sonuçlarına göre belediye başkanı oldu. Türkiye’nin en genç belediye başkanı olacak olan Çetinkaya, yaptığı açıklamada başarılı bir seçim dönemi geçirdiklerini ifade ederek, Karabük halkına gösterdikleri teveccühten dolayı teşekkür etti. 5 yıllık görev süresinde vadetmiş olduğu projelerini hayata geçirmek için çalışacağını aktaran Çetinkaya, “Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle aday gösterildikten sonra sahaya inerek başarılı bir seçim süreci geçirdik. Bu noktada inşallah bu yolun sonunda güzel bir hizmet serüveni olacak. Seçim sürecinde vadetmiş olduğumuz projelerimizi inşallah ilk 5 yıllık görev süremizde hayata geçirmek için elimizden gelen gayreti ve çalışmayı göstereceğiz” dedi.

31 Mar 2024 - 21:58 İHA Karabük- Politika

Mahreç  İha

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