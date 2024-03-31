Elbistan’da oy verme işlemi tamamlandı

Elbistan’da ilçesinde 2024 Yılı Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kayıtlı 92 bin 16 seçmenin, 1'i seyyar 325 sandıkta oy kullanma işlemi sona erdi.

Elbistan’da 07.00’de başlayan oy kullanma işlemi, Yüksek Seçim Kurulunun belirlediği saat 16.00 itibariyle sona erdi. Çok sayıda seçmen, erken saatlerden itibaren sandık başına gitti. Seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verdi.

Seçimlere katılımın oldukça yüksek olduğu gözlendi.