Başkan Bölükbaşı oyunu kullandı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Elbistan'da oy kullanma işlemi saat 07.00 itibarıyla başladı. 92 bin 16 seçmenin ve 324 sandığın bulunduğu Elbistan'da vatandaşlar sandık başına gitti.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Mehmet Bölükbaşı da oy kullanacağı okula giderek, sandık görevlileriyle selamlaştı. Gerekli kontrollerin yapılması için kimliğini sandık görevlilerine verdikten sonra oy pusulası ile zarfını alan Bölükbaşı, kabine geçerek oyunu kullandı.

Başkan Bölükbaşı, oy kullanmasının ardından yaptığı açıklamada, yeni yüzyılın mahalli idareler seçimlerinin ilkinin gerçekleştirildiğini belirterek, "Milletimiz, devletimiz ve Elbistan'ımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.