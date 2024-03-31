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Başkan adayları oylarını kullanıyor

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Elbistan Belediyesi'nin yönetimine talip olan başkan adayları oylarını kullanıyor.  Elbistan'da5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek i...

Başkan adayları oylarını kullanıyor mask
Başkan adayları oylarını kullanıyor
Başkan adayları oylarını kullanıyor
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Elbistan Belediyesi'nin yönetimine talip olan başkan adayları oylarını kullanıyor. 

Elbistan'da5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başında. Kayıtlı 92 bin 16 seçmenin 324 sandıkta oy kullanma işleminde son bir saate girildi. 

Elbistan’da 2’si bağımsız 14 belediye başkan adayının yarıştığı mahalli idareler genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 07.00 itibariyle başladı. AK Parti Elbistan Belediye Başkan adayı Murat Mercan, CHP Elbistan Belediye Başkan adayı Erkan Gürbüz, Yeniden Refah Partisi Elbistan Belediye Başkan adayı Eyyup Ceran, Elbistan Bağımsız Belediye Başkan adayı Musa Demir de bağlı bulundukları sandıklara giderek oylarını kullandılar.

Başkan adaylarının ortak temennisi ise huzur içinde bir seçim oldu. 

Seçim sonuçlarının Elbistan için hayırlı olması dileğinde bulunan başkan adayları seçmenlerle de bir süre sohbet etti.

31 Mar 2024 - 15:23 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hatice Köker

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