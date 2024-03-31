31 Mar 2024 - 15:20- Güncel G:

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mevlüt Kurt, oyunu kullandı

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AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mevlüt Kurt, yerel seçimlerde oyunu memleketi Elbistan'da kullandı.  Oy kullanacağı sınıfa giren Kurt, sandık göre...

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mevlüt Kurt, oyunu kullandı mask
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mevlüt Kurt, oyunu kullandı
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mevlüt Kurt, oyunu kullandı
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AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mevlüt Kurt, yerel seçimlerde oyunu memleketi Elbistan'da kullandı. 

Oy kullanacağı sınıfa giren Kurt, sandık görevlileriyle selamlaştı. Pusula ve mührü alarak kabine giren AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mevlüt Kurt, oyunu 1189 no'lu sandıkta kullandıktan sonra yaptığı değerlendirmede, "Bugün yerel yönetimler seçimini icra ediyoruz. İnşallah ülkemiz ve milletimiz için hayırlı bir netice çıkar diye düşünüyorum. Demokratik haklarını kullanmaya gelen hemşerilerime teşekkür ediyorum" dedi.

Kurt, "Oy kullanımı devam etmekte. İnşallah memleketimiz ve ülkemiz için hayırlı güzel sonuçlar doğuracak demokratik bir seçimi birlikte gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

31 Mar 2024 - 15:20 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

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