- Asayiş

Oyunu kullandı hayatını kaybetti

ABONE OL Google News Sayfamız

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde mahalli idareler seçimlerinde sandığa oyunu attıktan sonra kalp krizi geçiren yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Oyunu kullandı hayatını kaybetti
Oyunu kullandı hayatını kaybetti
Video için play'e tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Manisa’nın Alaşehir ilçesi Celal Şükrü Sayınsoy İlkokulu Özel Eğitim Sınıfları Bölümündeki 1087 Nolu sandıkta oyunu kullandıktan sonra kalp krizi geçirip fenalaşan 73 yaşındaki Hasan Çay isimli yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay saat 11.30 sıralarında Alaşehir Celal Şükrü Sayınsoy İlkokulunda yaşandı. Hasan Çay isimli vatandaş 1087 Nolu sandıkta oyunu kullandıktan sonra rahatsızlanarak sandık görevlisi Cafer Saban’a ’Cafer’ diye seslenerek yere düştü. Yaşlı adamın yere yığılmasıyla okula çağrılan 112 Acil Servis ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hasan Çay yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hacıbey Mahallesi Osmaniye Caddesi’nde oturan Hasan Çay’ın çiftçilik yaptığı ve 5 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Hasan Çay’ın yeğeni Mustafa Çay, "Beraber oy kullanmaya gittik, o ayrı ben ayrı sandıklarda oy kullandık. Ben eve döndüm, arkamdan haber geldi, rahatsızlanmış" dedi.

Olayın tanığı sandık görevlisi Cafer Saban, "Oyunu kullandı, imzasını attı, rahatsızlanınca oturdu. En son ’Cafer’ dedi ve kendini kaybetti. Ambulans çağırdık ambulansla hastaneye kaldırıldı" diyerek yaşlı adamın en son kendi adını seslendiğini söyledi.

31 Mar 2024 - 14:15 İHA Manisa- Asayiş

Mahreç  İha

MUHASSEBE ELEMANI ARANIYOR

ŞİRKETİMİZDE ÇALIŞMAK ÜZERE BAY &amp; BAYAN MUHASSEBE ELEMAN ARIYORUZ

GÜMÜŞLER TRAKTÖR OTOMOTİ̇V SAN.Tİ̇C. LTD. ŞTİ̇.

AKARYAKIT SATIŞ ELEMANI

istasyonumuzda çalıştırılmak üzere bay akaryakıt satış elemanı alınacaktır. müracaatlar şahsen yapılacaktır.

0(000) 000 00 00 OPET ELBİ̇STAN ENSAR PETROL

ELEMANLAR ARANIYOR

KARAKUŞLAR AYGAZ TÜP BAYİİ VE SENDEO KARGODA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE EHLİYETLİ BAY ELEMAN VE BİLGİSAYARDAN ANLAYAN BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR.

Mikail Karakuş 0544 346 86 86

ELEMANLAR ARANIYOR

KARÇEK TARIM ÜRÜNLERİ ÇALIŞMA ARKADAŞLARI ARIYORUZ

Kiralık Oto Yıkama

Kiralık Oto Yıkama şartlar yüz yüze görüşülecek 0543 485 8743

ELEMANLAR ARANIYOR

Temap harita ve inşaat Mühendislik Ön Muhasebe Personeli *Ms Office (word-excell) programlarına hakim. *Faturalama ve ön muhasebe işlerini yönetebil...

MATEMATİK DERSİ VERİLİR

İşletme mezunuyum kendi evimde İlk ve Ortaokul öğrencilerine matematik dersi vermekteyim ilgilenirseniz . Ayrıntı ve bilgi için 0543 583 86 11

BAYAN ELE­MAN ARA­NI­YOR

BAYAN ELE­MAN ARA­NI­YORÇay ve te­miz­lik yemek iş­le­ri­ne ba­ka­cak bayan ele­man ara­nı­yor.Mü­ra­ca­at şah­sen ya­pı­la­cak­tır. GÜ­MÜŞ­LER TRAK­T...

KİRALIK İŞYERi

Kızılcaoba Mahallesi Kışla Caddesi Corcular Market yanı 66 m2 işyerim kiralıktır. Tel: 0 543 618 21 04

BAYAN ELEMAN ARANIYOR

BAYAN MUHASEBE ELEMAN ARANIYOROrganizede kurulan işletmemize iş tecrübesi olan bayan muhasebe elemanı alınacaktır. Tel: 0553 940 23 75 Mail:Ybmermerr@...

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL