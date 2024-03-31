CHP Milletvekili Ali Öztunç, oyunu Onikişubat'ta kullandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, oyunu Kahramanmaraş merkezde kullandı.

Öztunç, seçimlerin Kahramanmaraş ve Türkiye'ye hayırlar getirmesi temennisinde bulundu. Seçimlerin demokrasinin olmazsa olmazı olduğunu belirten Öztunç, insanların siyasi tercihlerinin başlarının üzerinde olduğunu kaydetti.

Öztunç, “Oyumuzu kullandık. Vatandaşlık hakkımızı kullanıyoruz. Burada söylenebilecek en önemli şey, kavgasız, gürültüsüz bir seçim döneminin atlatılması. İnsanların siyasi tercihi başımızın üstünde. Hemşerilerimiz, kimin kendisini idare etmesini ve kimi 5 sene boyunca görmek istiyorsa onu tercih ediyorlar. İnşallah seçimlerin sonucu hayırlı olur” şeklinde konuştu.