Sığırcıkların dansı büyüledi

Birbirine çarpmadan uçarak bir ayrılıp sonra toplanarak eşsiz manzaralar oluşturan sığırcık kuşları; Hürmetçi Sazlığı’nda görsel şölen oluşturdu. Binlerce kuşun adeta dans edercesine yaptıkları hareketleri gören vatandaşlar, gözlerini gökyüzünden alamadı. Bazı vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kaydederek ölümsüzleştirdi.