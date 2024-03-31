Ailesini depremde kaybeden engelli depremzede oyunu kullandı

Kahramanmaraş’ta yaşayan depremzede Mustafa Kala, 6 Şubat depremini Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi Bedir apartmanında yakalandı.

35 kişinin hayatını kaybettiği depremde çocukları ve eşini de kaybeden deperemzede vatandaş enkazdan yaralı kurtularak ampute kaldı.

Depremzede vatandaş oyunu kullanmak için, Hayrullah Mahallesi Şehit Cemit Kaçmaz Anadolu Lisesi’ne geldi.

Tekerlekli sandalyesi ile sınıfa girip oy pusulasını teslim alan vatandaş kabinde kullandığı oyu sandığa attı.

depremzede vatandaş, "Enkazda kaldık hanımı ve çocukları kaybettik. Bende enkazdan çıktım. Depremde enkazdan çıkarıldım. Bacağım ampute. Sol ayağım ampute, sağ ayağımda ise sinir kaybım var. Oyumuzu kullandık vatana millete hayırlı olsun" dedi.