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Depremin vurduğu mahalle oyunu kullanmayı ihmal etmedi

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Kahramanmaraş’ta yaklaşık dört bin kişinin depremde hayatını kaybettiği ve Ebrar Sitesi’nin de bulunduğu Şazibey Mahallesi’nde oy kullanma işlemi devam ediyor.

Depremin vurduğu mahalle oyunu kullanmayı ihmal etmedi
Depremin vurduğu mahalle oyunu kullanmayı ihmal etmedi
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Kahramanmaraş’ta depremzede vatandaşlar, sabah saatlerinde kendisini önümüzdeki 5 yıl yönetecek olan yerel yöneticilerini seçmek için sadık başına geldi.

Depremin merkez üssü kentte bin 400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi’nin de içinde bulunduğu Şazibey Mahallesinde oy verme işlemi devam ediyor.

Oy kullanma işleminin 16.00’da tamamlanmasının ardından, oy sayım işlemine geçilmesi bekleniyor. Enkaz yığınına dönen mahallede vatandaşların kira ve konteyner kentlerde yaşadığı öğrenildi.

Depremzede Yunus Sarı, “O depremi yaşayan bilir ne çektiğimizi ve nelerle karşılaştığımızı Allah biliyor. Hükümet yanımızdaydı Allah razı olsun. Çadırda kaldık konteynerde kaldık açıkta değiliz yiyecek ekmeğimiz var kim kazanırsa hayırlı olsun” dedi.

Cennet Sarı ise “Depremzedeyiz, konteyner kentte kalıyoruz hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

31 Mar 2024 - 12:58 İHA Kahramanmaraş- Güncel

Mahreç  İha

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