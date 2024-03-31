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Seçim görevindeki güvenlik güçlerinin kumanyası Kızılay’dan

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Türk Kızılay Elbistan Şubesi, seçimlerde görev yapan polis ve askerlere kumanya dağıtıyor. Türk Kızılay Elbistan Şubesi, afetzedelere yönelik çalışmal...

Seçim görevindeki güvenlik güçlerinin kumanyası Kızılay’dan mask
Seçim görevindeki güvenlik güçlerinin kumanyası Kızılay’dan
Seçim görevindeki güvenlik güçlerinin kumanyası Kızılay’dan
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Türk Kızılay Elbistan Şubesi, seçimlerde görev yapan polis ve askerlere kumanya dağıtıyor.

Türk Kızılay Elbistan Şubesi, afetzedelere yönelik çalışmalarının yanında kentte seçim görevindeki polis ve jandarma ekiplerine kumanya dağıtımı yaptı.

Türk Kızılay Elbistan Şube Başkanı Mustafa Akan, haftanın 7 günü personeller ve gönüllüler çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Ramazan Bayramı da tatil gözetmeksizin çalışmalara devam edileceğini belirten Akan, “Mübarek Ramazan ayının sonlarına doğru gelirken Türk Kızılay Elbistan Şubesi olarak çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. 31 Mart’ta da personellerimiz ve gönüllülerimiz olarak saha faaliyetlerimiz ediyor. Aşevimizde pişirdiğimiz sıcak yemekleri Elbistan, Afşin, Ekinözü ve Nurhak’taki vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Ayrıca 31 Mart seçimlerinde görevli olan Polis ve Askerlerimize de kumanya dağıtımımızı gerçekleştirdik. Seçimlerde görev alan yaklaşık 1000’e yakın polis ve askerimizi de unutmayarak beslenme konusundaki ihtiyaçlarını karşıladık”                                 dedi.

Yetimlere yönelik de çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden Akan, “Ayrıca günler sonra kavuşacağımız Ramazan Bayramı dolayısıyla yetim çocuklarımızın da yüzünü güldürmek için sahada faaliyetlerimize devam edeceğiz. Bayram hazırlıklarımızın yüzde doksanını bitirdik. Bu süre zarfında şubede görevli personel ve gönüllülerimiz gece gündüz çalışarak yetim çocuklarımızı araştırdılar. Ramazan’ın birleştirici ve manevi gücü ile çocuklarımızın da acılarını bir nebze unutturacak, gülümsemelerine ortak olacağız” ifadelerini kullandı.

31 Mar 2024 - 12:56 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

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