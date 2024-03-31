Kahramanmaraş jandarmasından operasyon faaliyetleri

Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, 21 - 27 Mart 2024 tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyonlar düzenledi.

Düzenlenen operasyonlarda ‘Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak, Sınai Mülkiyet Kanununa Muhalefet suçlarından (73) şüpheli hakkında yasal yakalandı. 1 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Operasyonlarda; 5 ton sahte deterjan, 4 ton sahte temizlik malzemesi, 123 gram metamfetamin, 74 gram esrar, 4 gram bonzai maddesi, 85 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda 203 şahsı yakaladı.

Olayla ilgili 5 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şahıs yakalandı. Şahısların; “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.E 48 isimli şahıs ve “Birden Fazla Kişi Tarafından Gece Vakti Silahla Yağma” suçundan aranan ve hakkında 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Ö 23 isimli şahıs, yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğünce Yapılan operasyonlar neticesinde; Onikişubat İlçesinde, 2 ruhsatsız av tüfeği, 5 fişek ele geçirildi. Dulkadiroğlu İlçesinde, 1 ruhsatsız kurusıkı tabanca ve 14 fişek ele geçirildi.

Elbistan İlçesinde, 1 av tüfeği, 8 fişek, Afşin İlçesinde, ruhsatsız av tüfeği ve kasatura ele geçirildi.

Trafik Timleri tarafından 17 bin 718 araç kontrol edildi.

Eğitim öğretim gören öğrencilere yönelik (6) okulda toplam 354 öğrenciye genel trafik kuralları konusunda trafik eğitimi verildi.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğünce; Kahramanmaraş ili genelinde Suça Karıştığı tespit edilen 7 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak sınır dışı edilmek üzere gerekli işlemler başlatılmıştır.

Yol İzin Belgesi olmadan seyahat ettiği anlaşılan 22 yabancı uyruklu şahsa ise toplam 99 bin 902 lira idari para cezası uygulandı.

Tem Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde; (FETÖ/PDY) FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan aranma ve hakkında yakalama kararı bulunan T.E. (48) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup, sevk edildiği adli makamlarca ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı.

Terör Örgütü Propagandası (FETÖ/PYD) içerikli paylaşımları yaptıkları tespit edilen R.D. (50) hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca yaşlılar haftası nedeniyle yaşlı vatandaşlarımız ziyaret edildiğini duyurdu.