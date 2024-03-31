- Politika

Türkiye genelinde oy kullanma işlemi başladı

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Türkiye genelinde 61 milyondan fazla vatandaşın oy kullanacağı 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı.

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Yeni yerel yönetimlerin belirleneceği 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullanma işlemi, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen saate göre 08.00 itibarıyla başladı. Türkiye genelinde 61 milyon 441 bin vatandaş, kurulan 206 bin 845 sandıkta oyunu kullanacak. Seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00 itibarıyla sona erecek.

32 ilde oy kullanma işlemi bir saat erkene alındı

Oy kullanma işlemlerinde başlangıç ve bitiş saati bu seçimde farklılık gösterdi. YSK, 32 ilde seçimlerin sağlıklı bir ortamda gerçekleştirilebilmesi için oy verme saatlerini 07.00 ve 16.00 olarak belirledi. Batı illerinde ise oy kullanma saatleri seçim takvimine göre işleyecek.

Öte yandan, 61 milyondan fazla oy kullanılacak olan 31 Mart Yerel Seçimlerinde 1 milyon 32 bin genç ilk kez oy kullanacak.

31 Mar 2024 - 11:24 İHA Ankara- Politika

Mahreç  İha

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