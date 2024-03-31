- Politika

Deprem bölgesinde vatandaşlar sandık başına gitti

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Geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş ile afetten etkilenen Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te vatandaşlar, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanıyor.

Deprem bölgesinde vatandaşlar sandık başına gitti mask
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Gaziantep'teki 1 milyon 393 bin 956 seçmen, 824 okulda kurulan 4 bin 418 sandıkta oy kullanmaya başladı.

Bu seçimde ilk kez oy kullanacak 36 bin 507 kişinin bulunduğu kentte sandık başına gelemeyecek durumdaki vatandaşlar, 7 seyyar sandıkta oy verecek.

Kentte seçimlerin sorunsuz geçmesi için 8 bin 288 kolluk gücü görev alacak.

Sabah oy kullanacakları okullara gelen seçmenler ise görevlilerin eşliğinde, hazırladıkları zarfı sandıklara koydu.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta erken saatlerde okullara giden sandık başkanları ve görevliler, hazırlıklarını tamamladı.

Dulkadiroğlu ilçesindeki Mehmet Gümüşer Anadolu Lisesi bahçesine gelen seçmenler, saat 07.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı.

Yaklaşık 754 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu kentte, 2 bin 405 sandıkta oy kullanma işlemi sürüyor.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da da 1 milyon 252 bin 96 seçmen, 4 bin 435 sandıkta oy kullanmaya başladı.

Merkez Eyyübiye ilçesinde Yavuz Selim İlkokulu'nda vatandaşlar oylarını kullanırken, oy verme işlemi saat 16.00'ya kadar devam edecek.

Güvenlik ve Acil Durumlar Merkezinde seçim güvenliğiyle ilgili süreci izleyen Vali Hasan Şıldak, bütün sandık alanlarında ve tüm yerleşim yerlerinde güvenlik tedbirlerinin üst seviyede alındığını belirterek, seçimlerin huzur ortamında gerçekleşmesini temenni etti.

Malatya

Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde depremzedelerin barındığı Teknokent Geçici Konaklama Merkezi'nde sandıkların kurulduğu konteynerlerin önünde sıra bekleyen bazı seçmenler, oy kullanmaya başladı.

Sabahın erken saatine rağmen vatandaşlar, sandık başında kuyruk oluşturdu.

Battalgazi'deki 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde de vatandaşlar, oy kullanmak için sıra oluşturdu ve saat 07.00 itibarıyla oylarını kullanmaya başladı.

Sandıklarda görevli kişiler de vatandaşlara yardımcı olmaya çalıştı.

Malatya'da 542 bin 177 seçmen, 2007 sandıkta oy kullanacak.

Adıyaman ve Kilis

Adıyaman'da 412 bin 272 seçmen, 1582 sandıkta oyunu verecek.

Konteyner kentlerde kalan vatandaşların da konteynerlerde sandık başına gittiği kentte, seçime katılımın yoğun olduğu görüldü.

Kilis'te, erken saatlerde okullara giden sandık başkanları ve görevlilerin hazırlıklarını tamamlamasının ardından oy verme işlemleri başladı.

Kentte 98 bin 938 seçmen, 415 sandıkta oy kullanacak.

# Türkiye

31 Mar 2024 - 11:22 AA Kahramanmaraş- Politika

Mahreç  Anadolu Ajansı

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