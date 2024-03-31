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Elbistan’da seçim heyecanı

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Elbistan, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başında. Kayıtlı 92 bin 16 seçmenin 324 sandıkta oy kullanma işlemi başlad...

Elbistan’da seçim heyecanı mask
Elbistan’da seçim heyecanı
Elbistan’da seçim heyecanı
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Elbistan, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başında. Kayıtlı 92 bin 16 seçmenin 324 sandıkta oy kullanma işlemi başladı.

Elbistan’da 2’si bağımsız 14 belediye başkan adayının yarıştığı mahalli idareler genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 07.00 itibariyle başladı. Çok sayıda seçmen, erken saatlerden itibaren sandık başına gitti.

Elbistan, son dönemlerin en yoğun aday sayısı ile seçimlere girdi. Elbistan’ın ilçe olduğu 1871 yılından sonraki en fazla adayın yarıştığı seçim olarak tarihe geçti. Elbistan’da, 31 Mart seçimleri 2 bağımsız adayla birlikte 14 de siyasi partinin yarışına sahne oluyor. Elbistan’da ilk kez de bağımsız belediye meclis üyeleri de seçmenden oy istiyor.

Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanıyor. Seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy veriyor.

Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli.

YSK, seçimin mart ayında olması nedeniyle mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate alarak, doğudaki 32 ilde oy verme saatini bir saat erkene almıştı. Bu doğrultuda da Kahramanmaraş genelinde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak.

Seçim sonunda sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

31 Mar 2024 - 11:17 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hakan Ceran

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