İntihar etmek üzereyken bayılan şahsı polis ve itfaiye kurtardı

Edinilen bilgilere göre olay, merkez Onikşubat ilçesi Hacı Bayram Veli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, depremde yakınlarını kaybeden, eşi ve çocuğundan da ayrı yaşadığı öğrenilen N.E. (40), ruhsal bunalıma girdi ve 7 katlı ağır hasarlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Durumun vatandaşlar tarafından ambulans ve itfaiye ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, uzun süre vatandaşı ikna etmeye çalıştı. İkna olmayan N.E., bulunduğu ağır hasarlı binanın çatısında baygınlık geçirdi. Yaşanan durumun ardından çatıya çıkan polis ve itfaiye ekipleri şahıs bulunduğu yerden kurtardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan N.E., daha sonra tedavisi için hastaneye kaldırıldı..

Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.