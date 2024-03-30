Yangına giden itfaiye ekipleri iftarı olay yerinde yaptı

İlk yangın, Onikişubat ilçesi Yirmiikigün Mahallesi’nde bir mağazasında çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın yerine ihbar üzerine büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın çevreye yayılmadan söndürüldü.

Diğer yangın ise Onikişubat ilçesi Kavlaklı Organize Sanayi bölgesindeki bir tekstil fabrikasında çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.

Her iki yangında maddi hasar oluşurken, yangınların iftar saatine denk gelmesi nedeniyle itfaiye ekipleri iftarlarını olay yerinde yaptı.

Yangın sonrası polis ekipleri ise inceleme başlattı.