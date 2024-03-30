Propaganda serbestliği sona erdi: Afişler, araç giydirmeler ve flamalar kaldırıldı

Yarın yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri’ne ilişkin siyasi partilerin propaganda serbestliği saat 18.00 itibariyle sona erdi. Propaganda serbestliğinin sona ermesiyle siyasi partilere ait afişler, araç giydirmeleri, flamalar ve parti bayrakları kaldırıldı.

Beylikdüzü’nde bir araç kaplama ve dijital baskı işletmesinde çalışan Mert Ozan Yılmaz, "Çeşitli partilerden her türlü araçları giydiriyoruz. Tahmini olarak 40 ila 50 arasına araç giydirdik. Biz 16.00 sularında başladık çalışmalara. Saat 18.00’da yasak geliyor. 2 saat öncesinden başladık çalışmalara. Gördüğünüz gibi çalışmalarımız halen devam ediyor. Bu zamana kadar şu an itibariyle 25 araç bitirdik. Halen devam ediyoruz. Şu anda burada 8 aracımız var. Arkada da bekleyen 4 araç daha var. Toplamda 12 araç daha yapacağız” dedi.