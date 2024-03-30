Ağlayan gelin olarak bilinen, ters laleler Türkiye’nin belirli bölgelerinde yetişiyor. Dünyanın en nadide çiçekleri arasında yer alan ters laleler nesli tehlikede olan bir çiçek türü. Ekinözü, Şırnak ve Hakkari dağlarında yetişen ve nesli tükenme tehlikesi altında olan ters lale çiçeği bu yıl erken çiçek açtı. Baharın müjdecisi olan çiçek karlar erimeden çiçek açtı. Yüksek bölgelerde yetişen ve görünümüyle göz kamaştıran çiçek türü sarı ve kırmızı renkleriyle göz kamaştırıyor. 12 ay yer altında kalan ve yılda 20 gün yaşayabilen ters lale havaların ısınmasıyla beraber geçen yıla göre bu yıl erken çiçek açtı. Koruma altına alınan çiçeği koparan, zarar veren ya da kıranlara yönelik 75 bin lira ceza kesiliyor. Bölge halkı çiçeklere gözü gibi bakıyor. Mehdi Yüce isimli vatandaş erken açan ters lalenin baharın müjdecisi olduğunu söyledi. Yüce, ’’Bu sene geçen yıla oranla ters laleler erken açtı. Baharın erken geleceği manasına geliyor. Milletimiz buna dikkat ediyor, devletimiz koruma altına almış cezası 73 ile 75 bin lira gibi olduğunu hatırlıyorum. Kimse basmamaya, kırmamaya, koparmamaya özen gösteriyor. Nesli tükenme tehlikesi altında olan çiçeği devletimiz koruyor, Allah razı olsun" diye konuştu.
Bu çiçeği koparmanın cezası 75 bin lira
Endemik çiçek türü ters laleler yılın sadece 20 günü yaşıyor, nesli tehlikede olan çiçek türlerinden olduğu için koparma cezasının cezasının ise 75 bin lira olduğu belirtildi.
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