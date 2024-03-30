5 ilde "Forex" dolandırıcılarına operasyon: 4 şüpheli tutuklandı

Kovancılar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Forex dolandırıcılığı ile ilgili yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde, şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Şüphelilere yönelik Elazığ merkez olmak üzere, Muğla, Çankırı, Siirt ve Mersin’de çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.