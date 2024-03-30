CHP adayı Erkan Gürbüz'den seçim mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elbistan Belediye Başkan adayı Erkan Gürbüz, yarın yapılacak seçimlerle ilgili mesaj yayımladı.

Kazananın Elbistan olması temennisinde bulunan CHP Elbistan Belediye Başkan adayı Erkan Gürbüz, tüm adaylara başarılar dileriz.

Gürbüz, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin Elbistan'ımıza, vatana ve millete hayırlı olmasını diliyorum. Tüm seçim dönemi içerisinde bizleri evinde, işyerinde ve gönüllerinde ağırlayıp sevgi ve saygılarını ileten tüm Elbistanlı hemşerilerime teşekkür ediyorum.

Ayrıca seçimin bir demokrasi şöleni geçmesine katkıda bulunan tüm adaylarımıza başarılar diliyorum. Kazanan Elbistan olsun. "