31 Mar 2024 - 11:10- Güncel G:

Özel öğrencilerden çevre dostu proje

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Elbistan Özel Eğitim Meslek Okulu'nda ‘gelecek nesillere daha aydınlık bir şehir ve dünya’ sloganıyla ‘Doğadaki Ekolojik Ayak İzimi Siliyorum’ projesi...

Özel öğrencilerden çevre dostu proje mask
Özel öğrencilerden çevre dostu proje
Özel öğrencilerden çevre dostu proje
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Elbistan Özel Eğitim Meslek Okulu'nda ‘gelecek nesillere daha aydınlık bir şehir ve dünya’ sloganıyla ‘Doğadaki Ekolojik Ayak İzimi Siliyorum’ projesi başlatıldı.

Okulda eğitim gören özel öğrenciler, doğa konseptli eğitim modeli ile ata tohumu üretimi ve doğal ürünlerle yeniden değerlendirme gibi uygulamalar gerçekleştiriyor.

Elbistan Özel Eğitim Meslek Okulu’nda eğitim gören engelli öğrencilerin yaşadıkları dünyaya ve çevreye daha duyarlı bir şekilde yetişmeleri aynı zamanda da enerji tasarrufu, ekolojik ayak izi ve geri dönüşüm gibi konulara dikkat çekme adına anlamlı bir proje başlatıldı.

Okul bünyesinde başlatılan ‘Doğadaki Ekolojik Ayak İzimi Siliyorum’ projesinde yer alan öğrenciler, okul müdürleri Faruk Kısaca ve öğretmenleri ile birlikte Elbistan Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin’i makamında ziyaret ettiler.

Ziyarette, özel öğrencilerle yakından ilgilenen ve proje hakkında detaylı bilgi alan Elbistan Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, yaşadığı dünyaya ve çevreye duyarlı bir nesil yetişmesi için çalıştıklarını söyledi.

Okuldaki projenin hava ve toprak kirliliği, besin döngüsü, ekolojik ayak izi ve geri dönüşüm konu başlıklarında çalışmalar yapmayı öngördüğünü belirten Çetin, “Elbistan Özel Eğitim Meslek Okulu "Doğadaki Ekolojik Ayak İzimi Siliyorum" projesi tanıtımı için kurumumuzu ziyaret ettiler. Proje kapsamında yerli ürün kullanımı, doğal ürünlerle yeniden değerlendirme ve ata tohumu üretimi gibi alt başlıklarla çevre dostu uygulamalar gerçekleştiriliyor. Öğrencilerimizle birlikte bal mumu ile streç film ve mum yapımı gibi doğal malzemelerle yeniden kullanılabilir ürünler üretiliyor. Gelecek nesillere daha parlak, daha aydınlık bir dünya bırakmayı amaçlayan bu anlamlı projede emeği geçenleri tebrik eder başarılarının devamını dilerim” şeklinde konuştu.

Okul müdürü Faruk Kısaca da, Çetin’e nezaketinden dolayı teşekkür ederek, dünyanın gelecek nesillere aktarılacak bir miras olduğunu ve ona sahip çıkmak istediklerini hatırlattı.

Projenin temel amacının insanlarda çevre bilinci oluşturmak ve doğa sevgisi kazandırmak olduğunu söyleyen Kısaca, öğrencilerinde bu projede yer almaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

31 Mar 2024 - 11:10 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Kadir Boyraz

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