31 Mar 2024 - 11:15- Güncel G:

İmar değişikliğine itirazda son 5 gün

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Elbistan’a bağlı Elmalı Mahallesi’ndeki bazı alanlarda yeni yerleşim yeri oluşturmak amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı 5 gün sonra a...

İmar değişikliğine itirazda son 5 gün mask
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Elbistan’a bağlı Elmalı Mahallesi’ndeki bazı alanlarda yeni yerleşim yeri oluşturmak amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı 5 gün sonra askıdan inecek.

Elbistan’a bağlı Körücek, Toprakhisar, Beştepe, Horhor ve Gökçek Mahalleleri’nde bulunan 13 parselde, hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planında değişikliğe gidilmişti. Bu 5 mahallenin ardından bir imar değişikliği de Elmalı Mahallesi’nde yapılıyor. Elmalı Mahallesi’nde mülkiyeti kamu orta malı, maliye hazinesi ve şahsa ait olan 15 parsel, yeni yerleşim alanı oluşturmak amacıyla konut alanı ve sosyal teknik altyapı olarak tanımlanmış oldu. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi, bu 15 parselle ilgili imar değişikliğini içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planını mart ayı toplantısında onayladı.

Onaylanan planların askı süresi 5 gün sonra doluyor. Vatandaşlar, plana itirazlarını bu 4 günlük süre içerisinde yapabilecek.

31 Mar 2024 - 11:15 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Sami Yıldız

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