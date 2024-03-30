- Güncel

Gölbaşında iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

ABONE OL Google News Sayfamız

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin Kafa kafaya çarpışması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti 6 kişi yaralandı.

Gölbaşında iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı mask
Gölbaşında iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
Gölbaşında iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Edinilen bilgiye göre Gölbaşı Kahramanmaraş karayolu Karaburun köyü çıkışında Mahmut S. idaresindeki 01 AGM 34 plakalı otomobil sürücüsü karşı istikametten gelen Erkan C. idaresindeki 02 AEF 657 plakalı otomobil ile Kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan kazada Otomobilde bulunan sürücüler ile 02 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Mahmut C. 01 AGM 34 plakalı Otomobilde yolcu olarak bulunan Derya K. , Ali K. ,Canel Karakurd ve Alperen K. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan İlk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada doktorlar tarafından yapılan müdahalelere rağmen 2 yaşındaki Alperen K. hayatını kaybetti. Durumları ağır olan Ali, Canel , Derya K. ve Mahmut S. Adıyaman eğitim ve araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

30 Mar 2024 - 15:23 İHA Adiyaman- Güncel

Mahreç  İha

MUHASSEBE ELEMANI ARANIYOR

ŞİRKETİMİZDE ÇALIŞMAK ÜZERE BAY &amp; BAYAN MUHASSEBE ELEMAN ARIYORUZ

GÜMÜŞLER TRAKTÖR OTOMOTİ̇V SAN.Tİ̇C. LTD. ŞTİ̇.

AKARYAKIT SATIŞ ELEMANI

istasyonumuzda çalıştırılmak üzere bay akaryakıt satış elemanı alınacaktır. müracaatlar şahsen yapılacaktır.

0(000) 000 00 00 OPET ELBİ̇STAN ENSAR PETROL

ELEMANLAR ARANIYOR

KARAKUŞLAR AYGAZ TÜP BAYİİ VE SENDEO KARGODA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE EHLİYETLİ BAY ELEMAN VE BİLGİSAYARDAN ANLAYAN BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR.

Mikail Karakuş 0544 346 86 86

ELEMANLAR ARANIYOR

KARÇEK TARIM ÜRÜNLERİ ÇALIŞMA ARKADAŞLARI ARIYORUZ

Kiralık Oto Yıkama

Kiralık Oto Yıkama şartlar yüz yüze görüşülecek 0543 485 8743

ELEMANLAR ARANIYOR

Temap harita ve inşaat Mühendislik Ön Muhasebe Personeli *Ms Office (word-excell) programlarına hakim. *Faturalama ve ön muhasebe işlerini yönetebil...

MATEMATİK DERSİ VERİLİR

İşletme mezunuyum kendi evimde İlk ve Ortaokul öğrencilerine matematik dersi vermekteyim ilgilenirseniz . Ayrıntı ve bilgi için 0543 583 86 11

BAYAN ELE­MAN ARA­NI­YOR

BAYAN ELE­MAN ARA­NI­YORÇay ve te­miz­lik yemek iş­le­ri­ne ba­ka­cak bayan ele­man ara­nı­yor.Mü­ra­ca­at şah­sen ya­pı­la­cak­tır. GÜ­MÜŞ­LER TRAK­T...

KİRALIK İŞYERi

Kızılcaoba Mahallesi Kışla Caddesi Corcular Market yanı 66 m2 işyerim kiralıktır. Tel: 0 543 618 21 04

BAYAN ELEMAN ARANIYOR

BAYAN MUHASEBE ELEMAN ARANIYOROrganizede kurulan işletmemize iş tecrübesi olan bayan muhasebe elemanı alınacaktır. Tel: 0553 940 23 75 Mail:Ybmermerr@...

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL