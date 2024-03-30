Temelinde 453 fore kazık kullanılan sağlık yatırımı yükseliyor

Nurhak’ın en büyük bütçeli yatırımı konumundaki 50 yataklı acil durum hastanesinin çelik konstrüksiyon binası, 453 fore kazık üstünde yükselmeye devam ediyor. 595 milyon lira bütçeli bu sağlık yatırımının haziran ayında kadar kapılarını açması planlanıyor.

6 Şubat 2023 depreminde ağır hasar alan ve yıkılan Nurhak Devlet Hastanesin yerine yenisinin yapılması için başlatılan çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bu çerçevede yatay mimari modeli ve çelik konstrüksiyon sistemle Karaçar Mahallesi'nde 6 bini kapalı olmak üzere 15 bin metrekare alanda hastanenin inşasında çalışmalar 2.kata ulaştı. Tonlarca çeliğin kullanıldığı Nurhak Acil Durum Hastanesi, 5 0yatak kapasiteli planlandı. Hastanede, 16 poliklinik, 11 yoğun bakım yatağı, 2 ameliyathane, 2 diş polikliniği ve 2 diyaliz merkezi olacak.

Nurhak Kaymakamı Oray Güven, Nurhak Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Cemile Feyza Elbistan ile birlikte hastanenin inşaat alanını ziyaret ederek, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Kaymakam Güven, hastane inşaatının belirlenen takvim çerçevesinde sürdüğünü söyledi.

Kaymakam Güven, Nurhak Acil Durum Hastanesinin, haziran ayında hizmete açılmasının planlandığını ifade etti.