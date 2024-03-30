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Tontuş’tan ağ kafes alabalık tesislerinde denetim ve inceleme

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Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Tontuş, Ceyhan Nehri’nde ağ kafeste alabalık üretimi yapan tesislerde denetim ve incelemelerde bulundu. Ceyha...

Tontuş’tan ağ kafes alabalık tesislerinde denetim ve inceleme mask
Tontuş’tan ağ kafes alabalık tesislerinde denetim ve inceleme
Tontuş’tan ağ kafes alabalık tesislerinde denetim ve inceleme
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Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Tontuş, Ceyhan Nehri’nde ağ kafeste alabalık üretimi yapan tesislerde denetim ve incelemelerde bulundu.

Ceyhan Nehri üzerinde kurulu bulunan Kandil Barajı, enerjiden sonra balık yetiştiriciliğinde Ekinözü’nün söz sahibi olmasını sağladı. Baraj gölü üzerinde faaliyetlerini sürdüren 14 ayrı ağ kafeste alabalık tesislerinden geçtiğimiz yıl yaklaşık 7 bin 500 ton balık hasat edildi. Ekinözü’ne ekonomik anlamda büyük katkı sunan işletmelerde üretilen alabalıklar, Avrupa Birliği ülkeleri ve Rusya’ya gönderildi.

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Tontuş, baraj gölündeki ağ kafeste alabalık üretimi yapan işletmeleri denetledi.

Ziyarette, tesislerde inceleme yapan ve üretim aşamalarını yerinde gören Tontuş, balıkçılığın Ekinözü’nde önemli bir sektör haline geldiğini söyledi.

Ekinözü’nde yetişen balıkların dünyanın birçok ülkesinde sofraya sunulduğunu dile getiren Tontuş, üretimin artması için ellerinden gelen tüm desteği vermeye hazır olduklarının altını çizdi.

Tontuş, işletmelerdeki denetim ve incelemelerin ardından S.S. Soysallı Kandil Mahalleleri Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ahmet Alkaya’yı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

30 Mar 2024 - 15:11 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

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