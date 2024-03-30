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Sibergöz-30 operasyonlarında 40 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 18 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen Sibergöz-30 operasyonlarında 40 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Sibergöz-30 operasyonlarında 40 şüpheli yakalandı mask
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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "nitelikli dolandırıcılık", "futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis" ve "Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarına yönelik, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 18 ilde Sibergöz-30 operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Adana, Mersin, İzmir, Elazığ, Siirt, Çankırı, Muğla, Antalya, Batman, Diyarbakır, İstanbul, Manisa, Denizli, Ankara, Bursa, Kayseri, Kırıkkale ve Samsun'da düzenlenen operasyonlarda 40 kişinin yakalandığını açıklayan Yerlikaya, operasyonlarda dolandırıcılıkta kullanıldığı tespit edilen 36 cep telefonu, 12 bilgisayar, çok sayıda sim kart, hard disk, hafıza kartı ve kredi kartları ile ruhsatsız tabancalara el konulduğunu kaydetti.

Yerlikaya, futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların ensesinde olduklarını, bu kişilere göz açtırmayacaklarını vurguladı.

Operasyonlara ilişkin detayları paylaşan Yerlikaya, Adana ve Elazığ'daki şüphelilerin, Instagram üzerinden yüksek kazançlı yatırım vaadiyle, Antalya ve Ankara'daki şüphelilerin ise internet siteleri üzerinden sahte araç ilanıyla vatandaşları dolandırarak haksız kazanç sağladığının tespit edildiğini aktardı.

Yerlikaya, Manisa'daki şüphelilerin ise Türkiye'de çeşitli domainler aracılığıyla çevrimiçi kumar ve yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığının belirlendiğini kaydetti.

# Türkiye

30 Mar 2024 - 15:10 AA Ankara- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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