Meva Derneği’nin dağıttığı bayramlıklar yüzleri güldürüyor

Elbistan Meva Derneği, kentteki ihtiyaç sahibi çocukların çifte bayram yaşaması için bayramlık kıyafet dağıtımını sürdürüyor.

Elbistan Meva Derneği Başkanı Kezziban Götürler, Deniz Feneri Derneği’nin katkıları ile çocukları bayram öncesinde sevindirmeye devam ettiklerini söyledi.

Deniz Feneri Derneği ile ortaklaşa olarak başlattıkları bayramlık kıyafet desteği projesinde ulaştıkları kişi sayısının her geçen gün arttığını belirten Götürler, “Deniz Feneri Derneği ile protokol imzalamıştık. Koliler, derneğimize ulaştı. Her yaşa göre kıyafetlerimiz bulunuyor. Çocuklarımız, istedikleri ya da beğendikleri kıyafetleri alıp bayram öncesinde mutlu olsun istiyoruz. Aynı zamanda okullarımıza yönelik çalışmamız da sürüyor. Derneğimizdeki dağıtımın yanı sıra okullarımızı da ziyaret ederek öğrencilerimize bayramlıklarını hediye ediyoruz” dedi.

Elbistan Meva Derneği Başkanı Kezziban Götürler, “Ramazan ayının bereketini ve paylaşma-dayanışma ruhunu tüm ihtiyaç sahibi hemşerilerimizle gönül bağı kurmak için çaba gösteriyoruz. Ramazan ayı boyunca da elimizden geldiğince hem afetzedelerimizin hem de ihtiyaç sahibi hemşerilerimizin yanında olacağız” ifadelerini kullandı.