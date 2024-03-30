- Güncel

Meva Derneği’nin dağıttığı bayramlıklar yüzleri güldürüyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Elbistan Meva Derneği, kentteki ihtiyaç sahibi çocukların çifte bayram yaşaması için bayramlık kıyafet dağıtımını sürdürüyor. Elbistan Meva Derneği Ba...

Meva Derneği’nin dağıttığı bayramlıklar yüzleri güldürüyor mask
Meva Derneği’nin dağıttığı bayramlıklar yüzleri güldürüyor
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Elbistan Meva Derneği, kentteki ihtiyaç sahibi çocukların çifte bayram yaşaması için bayramlık kıyafet dağıtımını sürdürüyor.

Elbistan Meva Derneği Başkanı Kezziban Götürler, Deniz Feneri Derneği’nin katkıları ile çocukları bayram öncesinde sevindirmeye devam ettiklerini söyledi.

Deniz Feneri Derneği ile ortaklaşa olarak başlattıkları bayramlık kıyafet desteği projesinde ulaştıkları kişi sayısının her geçen gün arttığını belirten Götürler, “Deniz Feneri Derneği ile protokol imzalamıştık. Koliler, derneğimize ulaştı. Her yaşa göre kıyafetlerimiz bulunuyor. Çocuklarımız, istedikleri ya da beğendikleri kıyafetleri alıp bayram öncesinde mutlu olsun istiyoruz. Aynı zamanda okullarımıza yönelik çalışmamız da sürüyor. Derneğimizdeki dağıtımın yanı sıra okullarımızı da ziyaret ederek öğrencilerimize bayramlıklarını hediye ediyoruz” dedi.

Elbistan Meva Derneği Başkanı Kezziban Götürler, “Ramazan ayının bereketini ve paylaşma-dayanışma ruhunu tüm ihtiyaç sahibi hemşerilerimizle gönül bağı kurmak için çaba gösteriyoruz. Ramazan ayı boyunca da elimizden geldiğince hem afetzedelerimizin hem de ihtiyaç sahibi hemşerilerimizin yanında olacağız” ifadelerini kullandı.

30 Mar 2024 - 14:47 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hatice Köker

MUHASSEBE ELEMANI ARANIYOR

ŞİRKETİMİZDE ÇALIŞMAK ÜZERE BAY &amp; BAYAN MUHASSEBE ELEMAN ARIYORUZ

GÜMÜŞLER TRAKTÖR OTOMOTİ̇V SAN.Tİ̇C. LTD. ŞTİ̇.

AKARYAKIT SATIŞ ELEMANI

istasyonumuzda çalıştırılmak üzere bay akaryakıt satış elemanı alınacaktır. müracaatlar şahsen yapılacaktır.

0(000) 000 00 00 OPET ELBİ̇STAN ENSAR PETROL

ELEMANLAR ARANIYOR

KARAKUŞLAR AYGAZ TÜP BAYİİ VE SENDEO KARGODA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE EHLİYETLİ BAY ELEMAN VE BİLGİSAYARDAN ANLAYAN BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR.

Mikail Karakuş 0544 346 86 86

ELEMANLAR ARANIYOR

KARÇEK TARIM ÜRÜNLERİ ÇALIŞMA ARKADAŞLARI ARIYORUZ

Kiralık Oto Yıkama

Kiralık Oto Yıkama şartlar yüz yüze görüşülecek 0543 485 8743

ELEMANLAR ARANIYOR

Temap harita ve inşaat Mühendislik Ön Muhasebe Personeli *Ms Office (word-excell) programlarına hakim. *Faturalama ve ön muhasebe işlerini yönetebil...

MATEMATİK DERSİ VERİLİR

İşletme mezunuyum kendi evimde İlk ve Ortaokul öğrencilerine matematik dersi vermekteyim ilgilenirseniz . Ayrıntı ve bilgi için 0543 583 86 11

BAYAN ELE­MAN ARA­NI­YOR

BAYAN ELE­MAN ARA­NI­YORÇay ve te­miz­lik yemek iş­le­ri­ne ba­ka­cak bayan ele­man ara­nı­yor.Mü­ra­ca­at şah­sen ya­pı­la­cak­tır. GÜ­MÜŞ­LER TRAK­T...

KİRALIK İŞYERi

Kızılcaoba Mahallesi Kışla Caddesi Corcular Market yanı 66 m2 işyerim kiralıktır. Tel: 0 543 618 21 04

BAYAN ELEMAN ARANIYOR

BAYAN MUHASEBE ELEMAN ARANIYOROrganizede kurulan işletmemize iş tecrübesi olan bayan muhasebe elemanı alınacaktır. Tel: 0553 940 23 75 Mail:Ybmermerr@...

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL