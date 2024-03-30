Billboard direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Elbistan’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin refüje çıkarak billboard direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Adnan Menderes Bulvarı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinden Nurhak kavşağı istikametine seyir halinde olan M.E.D. yönetimindeki 46 VM 649 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, bulvar ile Malatya Caddesi’nin kesiştiği noktada refüje çıkarak billboard direğine çarptı. Geldiği yöne dönen otomobil, Malatya Caddesi’ni trafiğe kapatarak yol ortasında durdu. Kazada, büyük çaplı maddi hasar oluşurken araç sürücüsü ise yaralandı. Yaralının yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine bölgeye sağlı polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazazede, ilk müdahalesi ambulansta yapıldıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.