30 Mar 2024 - 14:31- Güncel G:

Billboard direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Elbistan’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin refüje çıkarak billboard direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza, Adnan...

Billboard direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Billboard direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
+2
Video için play'e tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Elbistan’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin refüje çıkarak billboard direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Adnan Menderes Bulvarı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinden Nurhak kavşağı istikametine seyir halinde olan M.E.D. yönetimindeki 46 VM 649 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, bulvar ile Malatya Caddesi’nin kesiştiği noktada refüje çıkarak billboard direğine çarptı. Geldiği yöne dönen otomobil, Malatya Caddesi’ni trafiğe kapatarak yol ortasında durdu. Kazada, büyük çaplı maddi hasar oluşurken araç sürücüsü ise yaralandı. Yaralının yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine bölgeye sağlı polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazazede, ilk müdahalesi ambulansta yapıldıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

30 Mar 2024 - 14:31 - Güncel

Mahreç  Kadir Boyraz

MUHASSEBE ELEMANI ARANIYOR

ŞİRKETİMİZDE ÇALIŞMAK ÜZERE BAY &amp; BAYAN MUHASSEBE ELEMAN ARIYORUZ

GÜMÜŞLER TRAKTÖR OTOMOTİ̇V SAN.Tİ̇C. LTD. ŞTİ̇.

AKARYAKIT SATIŞ ELEMANI

istasyonumuzda çalıştırılmak üzere bay akaryakıt satış elemanı alınacaktır. müracaatlar şahsen yapılacaktır.

0(000) 000 00 00 OPET ELBİ̇STAN ENSAR PETROL

ELEMANLAR ARANIYOR

KARAKUŞLAR AYGAZ TÜP BAYİİ VE SENDEO KARGODA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE EHLİYETLİ BAY ELEMAN VE BİLGİSAYARDAN ANLAYAN BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR.

Mikail Karakuş 0544 346 86 86

ELEMANLAR ARANIYOR

KARÇEK TARIM ÜRÜNLERİ ÇALIŞMA ARKADAŞLARI ARIYORUZ

Kiralık Oto Yıkama

Kiralık Oto Yıkama şartlar yüz yüze görüşülecek 0543 485 8743

ELEMANLAR ARANIYOR

Temap harita ve inşaat Mühendislik Ön Muhasebe Personeli *Ms Office (word-excell) programlarına hakim. *Faturalama ve ön muhasebe işlerini yönetebil...

MATEMATİK DERSİ VERİLİR

İşletme mezunuyum kendi evimde İlk ve Ortaokul öğrencilerine matematik dersi vermekteyim ilgilenirseniz . Ayrıntı ve bilgi için 0543 583 86 11

BAYAN ELE­MAN ARA­NI­YOR

BAYAN ELE­MAN ARA­NI­YORÇay ve te­miz­lik yemek iş­le­ri­ne ba­ka­cak bayan ele­man ara­nı­yor.Mü­ra­ca­at şah­sen ya­pı­la­cak­tır. GÜ­MÜŞ­LER TRAK­T...

KİRALIK İŞYERi

Kızılcaoba Mahallesi Kışla Caddesi Corcular Market yanı 66 m2 işyerim kiralıktır. Tel: 0 543 618 21 04

BAYAN ELEMAN ARANIYOR

BAYAN MUHASEBE ELEMAN ARANIYOROrganizede kurulan işletmemize iş tecrübesi olan bayan muhasebe elemanı alınacaktır. Tel: 0553 940 23 75 Mail:Ybmermerr@...

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL