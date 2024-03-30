30 Mar 2024 - 12:42- Güncel G:

Çocuklara teravih çıkışı çikolata sürprizi

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Elbistan Milli Eğitim Müdürlüğü, teravih namazı kılmaya gelen çocuklara çikolata sürprizi yaptı. Namaz çıkışı ayakkabılığa giden çocuklar, karşılaştık...

Çocuklara teravih çıkışı çikolata sürprizi
Çocuklara teravih çıkışı çikolata sürprizi
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Elbistan Milli Eğitim Müdürlüğü, teravih namazı kılmaya gelen çocuklara çikolata sürprizi yaptı.

Namaz çıkışı ayakkabılığa giden çocuklar, karşılaştıkları minik sürpriz karşısında şaşkınlıklarını ve mutluluklarını gizleyemedi.

Elbistan Milli Eğitim Müdürlüğü, ramazan ayı denilince akla ilk gelen ibadetler arasında yer alan teravih namazı kılmaya gelen çocuklar için anlamlı bir farkındalık çalışması gerçekleştirdi. Çalışma, ilçe merkezindeki birçok camide gerçekleştirildi. Camilere giden kurum personelleri, teravih namazının bitmesine az bir süre kala işe koyuldu. Ayakkabılık ve cami girişlerindeki çocuk ayakkabılarına tek tek çikolata bırakan kurum personelleri, teravih namazı bitimiyle de camiden çıkan çıkan çocukların bu sürpriz karşısındaki mutluluklarını kayda aldı.

Elbistan Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, geçmişi çok eskiye dayanan bir geleneği yaşatmak istediklerini söyledi.

Özellikle çocukların camiye gitmesini teşvik etmek amacıyla çocukların ayakkabılarına çeşitli hediyeler bırakıldığını hatırlatan Çetin, “Biz de bu geleneği günümüze taşıma adına bir çalışmaya imza attık. Belirli camilerde çocuklarımız için minik de olsa bir sürpriz hazırladık. Onlar camiden çıkmadan hemen önce, ayakkabılarına çikolatalarını bıraktık. Teravih çıkışında heyecanla ayakkabılarını almaya geldiklerinde sürprizi gördükleri anları da kayda aldık. Onların yüzlerindeki tebessüm bizler için çok değerli. Çocuklarımızın, on bir ayın sultanı ramazanın manevi atmosferini en güzel şekilde solumalarında bizim de katkımız olsun istedik. Tüm çocuklarımızın tuttukları oruç ve kıldıkları teravihler Allah katında kabul ve makbul olsun” dedi.

 

30 Mar 2024 - 12:42 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hatice Köker

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