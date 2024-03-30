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Elbistan, gelecek 5 yılını seçecek

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Elbistan’ın 153 yıllık belediye tarihinin en çok adaylı seçimi için tüm hazırlıklar tamamlandı. 92 bin seçmenin oy kullanacağı okullarda sandıklar kur...

Elbistan, gelecek 5 yılını seçecek mask
Elbistan, gelecek 5 yılını seçecek
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Elbistan’ın 153 yıllık belediye tarihinin en çok adaylı seçimi için tüm hazırlıklar tamamlandı. 92 bin seçmenin oy kullanacağı okullarda sandıklar kurulurken 14 belediye başkan adayı Elbistan’ın gelecek 5 yılı için yarışacak.

Elbistan’da, 31 Mart seçimleri 2 bağımsız adayla birlikte 14 de siyasi partinin yarışına sahne olacak. Elbistan’da 3 kadın aday seçime girecek Ayrıca, ilk kez de bağımsız belediye meclis üyeleri de seçmenden oy isteyecek. Yarın gerçekleşecek olan Mahalleli İdareler Genel Seçimleri hazırlıkları tamamlandı. Okullarda seçim hazırlıkları tamamlanarak sandıklar yerleştirildi. 31 Mart 2024 yerel seçimler öncesi Kahramanmaraş genelinde kayıtlı seçmen sayısı 753 bin 538 oldu. Elbistan’da ise 92 bin seçmen oy kullanacak.

Elbistan Belediyesi başkan adaylarının oy pusulasındaki sıralamaları ile şu şekilde olacak:

“Adalet ve Kalkınma Partisi Murat Mercan, İYİ Parti Mustafa Bölükbaşı, Memleket Partisi Nursel Pekcan, Yeniden Refah Partisi Eyyup Ceran, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Dilan Çetin, Zafer Partisi Hatice Kahraman, Halkın Kurtuluş Partisi Mehmet Uğur, Bağımsız Türkiye Partisi Durdu Mehmet Yüksek, Cumhuriyet Halk Partisi Erkan Gürbüz, Hür Dava Partisi Cuma Türkan, Milli Yol Partisi Ali Alagöz, Türkiye İşçi Partisi Erol Kal, Demokrasi ve Atılım Partisi Muhammed Şahin, Saadet Partisi Şaban Özgişi, bağımsız Salih Horuz ve bağımsız Musa Demir.”

Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek. Seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verecek.

Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak.

Elbistan’da, oy kullanma işlemi saat 07.00’de başlayıp saat 16.00’da bitecek. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı da seçim güvenliği için tüm tedbirleri almış durumda. Hem polis hem de jandarma, tam kadro sahada olacak. Oy kullanma işleminin başlaması, oy sayımı ve oyların ilçe seçim kuruluna teslimi sürecinde ekipler teyakkuz halinde olacak. Elbistan Adliyesi çevresinde de geniş güvenlik önlemi alınacak.

30 Mar 2024 - 12:14 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Kadir Boyraz

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