Ünlüer: “Seçim güvenliği için tüm tedbirler alındı”

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, yarın yapılacak yerel seçimler öncesinde, halkın iradesinin sandığa yansıması için bütün tedbirlerin alındığını söyledi.

Mahalli İdareler Genel Seçimi Tedbirleri Toplantısı Vali Mükerrem Ünlüer başkanlığında, İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantı öncesinde değerlendirme yapan Vali Ünlüer,“31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler yerel seçimlerinin ilimizde huzur ve güven ortamında geçmesi, halkın iradesinin tam olarak sandığa yansıması için çalışmaları büyük hassasiyetle sürdürüyoruz” dedi.

Polis ve jandarmanın bu çerçevede teyakkuzda olacağını vurgulayan Vali Mükerrem Ünlüer, şöyle devam etti:

“Polis ve jandarma teşkilatımız seçim öncesi ve seçim sonrasında alınması gereken tedbirlerle ilgili çalışmaları hassasiyetle yürütüyorlar, seçimlerin huzur ve güven içerisinde yapılması, herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, seçim kurulları kararlarının titizlikle takip edilmesi ve bu kararlar doğrultusunda işlem yapılması hususlarının, oy verme günü ve sonrasında herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için bütün birimlerimiz mesai mefhumu gözetmeksizin görevleri başında olacaklardır.”

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