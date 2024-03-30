- Yaşam

Robot Köpek Jidoka Dog ilgi odağı oldu: Darbuka eşliğinde oynadı

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Bir inovasyon şirketi tarafından geliştirilen "Jidoka Dog" isimli robot köpek Taksim’de üzerine yapıştırılan kayıp ilanıyla gezerken insanların ilgi odağı oldu. Darbuka eşliğinde dans eden köpek çevredekilere güldürdü, çocuklar ise robotu görünce korkup kaçtı.

Robot Köpek Jidoka Dog ilgi odağı oldu: Darbuka eşliğinde oynadı
Robot Köpek Jidoka Dog ilgi odağı oldu: Darbuka eşliğinde oynadı
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Taksim’de "sahibim kayıp" ilanıyla gezen robot köpek Jidoka Dog’a çevredeki insanlar yoğun ilgi gösterdi. Çevredekilerden sahibinin bulması konusunda yardımcı olmasını isteyen robot köpek başta çocuklar olmak üzere birçok vatandaşın dikkatini çekti. Vatandaşlardan biri ise köpek ile dans ederken görüntülendi. Çocuklardan bazıları ise robot köpeğin hareketlerinden korkup kaçmaya çalıştı. Robot köpekle karşılan köpeğin ise donup kaldığı görüldü. Robot köpek ve vatandaşlar arasında yaşanan görüntüler eğlenceli anlara sahne oldu. İki genç kız, "Kaybolan sahibini arıyor. Üzerindeki yazılar çok ilginç olmuş. Görürsek haber verelim" dedi.

30 Mar 2024 - 10:34 İHA İstanbul- Yaşam

Mahreç  İha

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