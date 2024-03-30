- Asayiş

"Amanos kartalları" teröristlerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor

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Amanos Dağları'ndaki hakim iki tepeye konuşlandırılan keşif ve gözetleme kulelerinde görevli özel harekat polisleri, ramazanda da elleri tetikte vatan nöbetini sürdürüyor

"Amanos kartalları" teröristlerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor mask
"Amanos kartalları" teröristlerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor
"Amanos kartalları" teröristlerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor
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MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Amanos Dağları'ndaki "Bayraktepe" ve "Sancaktepe" üs bölgelerinde konuşlandırılan özel harekat polisleri, yaz kış demeden görevlerine devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesine bağlı polisler, her türlü hava şartında 7 gün 24 saat vatan nöbeti tutuyor.

Keşif ve gözetleme kulelerinin yanı sıra zırhlı araçlarında bulunan kameralar ve dürbünlerle bölgeyi sürekli gözetim altında tutan özel harekatçılar, teröristlere göz açtırmıyor.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, AA muhabirine, kahraman güvenlik güçlerine minnettar olduklarını belirtti.

Bölgede görevli özel harekat polislerinin fedakarca görev yaptığını ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Sancaktepe ve Bayraktepe'de kahraman, korkusuz özel harekat polislerimiz, Osmaniye'mizi, Amanosları bir kartal gibi korumaktadırlar. 7 gün 24 saat hiç aralıksız fedakarca bu hizmeti görmektedirler. Kendilerine minnettarız. Allah bizim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim etsin. Allah özel harekatımızı, bütün güvenlik güçlerimizi, ordumuzu, jandarmamızı korusun. Ayaklarına taş değdirmesin inşallah."

- "Burada pusu görevimizi icra etmekteyiz"

Özel harekat komiseri Sezai Kös de 21 Mart 2016'da PKK'lı teröristlerce Amanoslardan Osmaniye merkeze havan saldırısı gerçekleştirildiğini, bu olay sonrası bölgeye iki üs bölgesi kurulması kararı verildiğini hatırlattı.

Sancaktepe ve Bayraktepe üs bölgelerinin kurulmasının ardından güvenliği sağlamak için aralıksız görev yaptıklarını anlatan Kös,"Burada 7 gün 24 saat esasına göre terör örgütü elemanlarının geçişini engellemek, onları etkisiz hale getirmek için pusu görevimizi icra etmekteyiz. Pusu görevimizi yerli silahlarımız ve optik cihazlarımız başta olmak üzere teknolojik imkanlardan faydalanarak icra etmekteyiz." diye konuştu.

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30 Mar 2024 - 10:33 AA Osmaniye- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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